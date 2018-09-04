В понедельник, 3 сентября, Международная федерация футбола огласила список из трех претендентов на звание лучшего футболиста года по своей версии. Впервые с 2006 года в шорт-лист номинантов не вошел нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

В понедельник, 3 сентября, Международная федерация футбола огласила список из трех претендентов на звание лучшего футболиста года по своей версии. Впервые с 2006 года в шорт-лист номинантов не вошел нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.Напомним, что в финальный список претендентов вошли форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и хавбек "Ливерпуля»"Мохамед Салах.Имя лучшего футболиста года будет объявлено на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 24 сентября в Лондоне.