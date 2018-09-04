Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински прервала выступление и интервью на конференции в Иерусалиме и вышла из зала после того, как ведущая задала ей вопрос, ждет ли она извинений от экс-президента США Билла Клинтона, которому едва не объявили импичмент из-за связи с ней.

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински прервала выступление и интервью на конференции в Иерусалиме и вышла из зала после того, как ведущая задала ей вопрос, ждет ли она извинений от экс-президента США Билла Клинтона, которому едва не объявили импичмент из-за связи с ней.Как передает ТАСС, об этом рассказала газета The Times of Israel, отметив, что изначально, обсуждая формат своего общения с прессой, организованной израильской телевизионной новостной службой Hadashot, Левински специально оговорила, что не будет отвечать на вопросы оКлинтоне.Общей темой ее выступления в Иерусалиме были запугивание и травля в Глобальной сети. Между тем, несмотря на договоренности, известная израильская телеведущая Йонит Леви решила начать общение с Левински с провокационного вопроса.В свою бытность президентом США с 1993 по 2001 годы Билл Клинтон прославился громким скандалом из-за своей сексуальной связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Это поставило его в 1998 году на грань импичмента – из-за своего отрицания под присягой, что он интимно общался с девушкой.В июне 2018 года Клинтон в интервью телеканалу NBC проинформировал мировую общественность, что так и не извинился перед Моникой и не намерен этого делать и впредь.