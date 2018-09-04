В Москве открылся новый участок Северо-Восточной хорды. Как
минимум движение по четырем районам города стало быстрее. На очереди – еще один
отрезок магистрали, а на Северо-Западной хорде строительство уже завершено.
В Москве открылся новый участок Северо-Восточной хорды. Как
минимум движение по четырем районам города стало быстрее. На очереди – еще один
отрезок магистрали, а на Северо-Западной хорде строительство уже завершено.
Для чего Москве нужны хорды и почему именно они? Все очень
просто: в 15-миллином городе каждый день сотни тысяч человек садятся в свои машины
и едут на работу. Если бы половина из них работала рядом с домом – может и
проблем в мегаполисе не было.
Но это идеальный вариант и, к сожалению, нереалистичный.
Поэтому для нормальной жизнедеятельности города; для того, чтобы он не
задыхался в пробках; чтобы на дорогу до работы человек не тратил по два-три
часа, нужна удобная, а главное, грамотно спроектированная сеть автомобильных
дорог.
Во многом столичные власти уже помогли автомобилистам. До центра
города с окраин уже сейчас можно добраться в час пик за 30-40 минут благодаря реконструированным
вылетным магистралям. К примеру, на самом длинном в столице Варшавском шоссе
каких-то пять лет назад от МКАД до Садового кольца было 22 светофора. На дорогу
из Северного Бутова до Серпуховского вала можно было потратить в лучшем случае два часа.
После строительства нескольких эстакад и развязок, здесь
практически не осталось светофоров, а весь маршрут от кольцевой до центра занимает
полчаса. Фактически время поездки на метро и автомобиле сравнялось. И такая же
ситуация сейчас наблюдается на Ленинградском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов
и других магистралях.
Сложнее обстояли дела на кольцевых дорогах – МКАД и ТТК. Но
и их постепенно разгружают грамотные действия инженеров. Это хорошо, если на
работу приходится ездить с окраины в центр, а если из северных районов в
восточные, или с юга на запад.
Вот тут-то на помощь москвичам приходят новые хорды. Из
школьного курса геометрии мы знаем, что хорда – это отрезок, соединяющий две
точки кривой. Но на карте столицы они приобретают более масштабный смысл,
становясь магистралями, соединяющими окраинные районы города, при этом не
пересекающие его центральную часть.
Если заглянуть в историю, то можно узнать, что впервые идея
создания хорд в столице была предложена еще в первой половине XX века. А ведь
тогда еще даже и МКАД не было. В 1930-е годы, во время принятия первого
Генплана развития города и начала его комплексной реконструкции, о
строительстве в Москве таких магистралей говорил известный урбанист Анатолий
Якшин. Позже, уже в 70-е годы, эту тему поднимали его ученики – эксперты в
области транспортного планирования.
Концепция хорд получила отражение в Генплане Москвы 1971
года. Предполагалось добавить два новых кольца к уже существующим городским –
МКАДу и Садовому, а также построить четыре скоростные хордовые трассы. Но
должного финансирования грандиозный проект не получил, так и оставшись на
бумаге.
Постепенно участки, которые отводились под магистрали, были
застроены жильем, деловыми и торговыми центрами. Но, как и предсказывали
эксперты, транспортная ситуация в столице от непрерывного увеличения числа
личных автомобилей серьезно обострилась.
Идею уже Четвертого транспортного кольца активно продвигали в
начале нулевых. Но огромная стоимость проекта заставила отказаться от дорогой и
к тому же малоэффективной затеи. Эксперты Института экономики транспорта и
транспортной политики ВШЭ неоднократно утверждали, что Москва нуждается именно в
хордах. По их мнению, такая система организации на 20% эффективнее, чем
замкнутое кольцо.
Опираясь на мнения многочисленных экспертов, в мэрии Москвы
был разработан четкий план дальнейшего развития дорожной инфраструктуры
столицы. Он предусматривает качественное улучшение уличной сети, решение
проблем бутылочных горлышек и узких мест, но главное – полицентрическое
развитие столицы.
Речь идет о перераспределении деловой активности по всему
городу, создании точек притяжения для деловой активности не только в центре, но
и на периферии. Благодаря этому можно будет разгрузить центр Москвы и решить
проблему так называемой маятниковой миграции, когда утром люди с окраинных
районов города едут в центральную часть, а вечером дружно возвращаются обратно.
Вместо Четвертого транспортного кольца власти приняли принципиальное
решение о строительстве хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной,
Юго-Восточной и Южной рокады.
Хордовая система столицы, если взглянуть на
будущую карту Москвы сверху, будет напоминать кольцо, но с одним существенным
преимуществом: система не будет замыкаться на себе, ограничиваясь круговым
движением, ее элементы будут иметь выход на МКАД, съезды и выезды между собой в
местах пересечения.
В итоге получится аналог кольца, но с более высокой
функциональностью и эффективностью распределения транспортных потоков. Общая
протяженность дорог, формирующих это кольцо, составит 300 километров. На них
расположатся 127 эстакад, мостов и тоннелей и более 50 пешеходных переходов.
Уже сейчас часть участков трех хорд и Южной рокады открыты
для движения, благодаря чему значительно улучшилась транспортная ситуация в
районах, расположенных между МКАД и ТТК.
В перспективе хордовые магистрали на четверть сократят перепробег транспорта и
общее время перемещения по городу. С полным вводом их в эксплуатацию транспортные
потоки перераспределятся, снизится нагрузка на главные вылетные транспортные
магистрали.
Хорды и рокада в перспективе соединяться через систему развязок. Северо-Западная
и Северо-Восточная хорды пересекутся в районе Фестивальной улицы с выходом на
дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу "Москва -
Санкт-Петербург". Южная рокада будет пересекаться с Северо-Западной хордой
в Крылатском.
Все мегапроекты, связанные с развитием транспорта в Москве
уже по достоинству оценили жители столицы. Они отмечают, что скорость передвижения
по городу значительно выросла не только из-за появления новых развязок и дорог.
Выделенные полосы для общественного транспорта, активное
строительство метро, появление на карте города МЦК и вклад в организацию
движения платных парковок – все это говорит о том, что московские власти взяли
высокий темп в деле решения транспортных проблем.
Об этом свидетельствуют и
данные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers
(PwC), по ее данным Москва – единственный в мире мегаполис,
в котором темпы развития дорог обгоняют темпы застройки территорий.