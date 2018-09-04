В Москве открылся новый участок Северо-Восточной хорды. Как минимум движение по четырем районам города стало быстрее. На очереди – еще один отрезок магистрали, а на Северо-Западной хорде строительство уже завершено.

В Москве открылся новый участок Северо-Восточной хорды. Какминимум движение по четырем районам города стало быстрее. На очереди – еще одинотрезок магистрали, а на Северо-Западной хорде строительство уже завершено.Для чего Москве нужны хорды и почему именно они? Все оченьпросто: в 15-миллином городе каждый день сотни тысяч человек садятся в свои машиныи едут на работу. Если бы половина из них работала рядом с домом – может ипроблем в мегаполисе не было.Но это идеальный вариант и, к сожалению, нереалистичный.Поэтому для нормальной жизнедеятельности города; для того, чтобы он незадыхался в пробках; чтобы на дорогу до работы человек не тратил по два-тричаса, нужна удобная, а главное, грамотно спроектированная сеть автомобильныхдорог.Во многом столичные власти уже помогли автомобилистам. До центрагорода с окраин уже сейчас можно добраться в час пик за 30-40 минут благодаря реконструированнымвылетным магистралям. К примеру, на самом длинном в столице Варшавском шоссекаких-то пять лет назад от МКАД до Садового кольца было 22 светофора. На дорогуиз Северного Бутова до Серпуховского вала можно было потратить в лучшем случае два часа.После строительства нескольких эстакад и развязок, здесьпрактически не осталось светофоров, а весь маршрут от кольцевой до центра занимаетполчаса. Фактически время поездки на метро и автомобиле сравнялось. И такая жеситуация сейчас наблюдается на Ленинградском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастови других магистралях.Сложнее обстояли дела на кольцевых дорогах – МКАД и ТТК. Нои их постепенно разгружают грамотные действия инженеров. Это хорошо, если наработу приходится ездить с окраины в центр, а если из северных районов ввосточные, или с юга на запад.Вот тут-то на помощь москвичам приходят новые хорды. Изшкольного курса геометрии мы знаем, что хорда – это отрезок, соединяющий дветочки кривой. Но на карте столицы они приобретают более масштабный смысл,становясь магистралями, соединяющими окраинные районы города, при этом непересекающие его центральную часть.Если заглянуть в историю, то можно узнать, что впервые идеясоздания хорд в столице была предложена еще в первой половине XX века. А ведьтогда еще даже и МКАД не было. В 1930-е годы, во время принятия первогоГенплана развития города и начала его комплексной реконструкции, остроительстве в Москве таких магистралей говорил известный урбанист АнатолийЯкшин. Позже, уже в 70-е годы, эту тему поднимали его ученики – эксперты вобласти транспортного планирования.Концепция хорд получила отражение в Генплане Москвы 1971года. Предполагалось добавить два новых кольца к уже существующим городским –МКАДу и Садовому, а также построить четыре скоростные хордовые трассы. Нодолжного финансирования грандиозный проект не получил, так и оставшись набумаге.Постепенно участки, которые отводились под магистрали, былизастроены жильем, деловыми и торговыми центрами. Но, как и предсказывалиэксперты, транспортная ситуация в столице от непрерывного увеличения числаличных автомобилей серьезно обострилась.Идею уже Четвертого транспортного кольца активно продвигали вначале нулевых. Но огромная стоимость проекта заставила отказаться от дорогой ик тому же малоэффективной затеи. Эксперты Института экономики транспорта итранспортной политики ВШЭ неоднократно утверждали, что Москва нуждается именно вхордах. По их мнению, такая система организации на 20% эффективнее, чемзамкнутое кольцо.Опираясь на мнения многочисленных экспертов, в мэрии Москвыбыл разработан четкий план дальнейшего развития дорожной инфраструктурыстолицы. Он предусматривает качественное улучшение уличной сети, решениепроблем бутылочных горлышек и узких мест, но главное – полицентрическоеразвитие столицы.Речь идет о перераспределении деловой активности по всемугороду, создании точек притяжения для деловой активности не только в центре, нои на периферии. Благодаря этому можно будет разгрузить центр Москвы и решитьпроблему так называемой маятниковой миграции, когда утром люди с окраинныхрайонов города едут в центральную часть, а вечером дружно возвращаются обратно.Вместо Четвертого транспортного кольца власти приняли принципиальноерешение о строительстве хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной,Юго-Восточной и Южной рокады.Хордовая система столицы, если взглянуть набудущую карту Москвы сверху, будет напоминать кольцо, но с одним существеннымпреимуществом: система не будет замыкаться на себе, ограничиваясь круговымдвижением, ее элементы будут иметь выход на МКАД, съезды и выезды между собой вместах пересечения.В итоге получится аналог кольца, но с более высокойфункциональностью и эффективностью распределения транспортных потоков. Общаяпротяженность дорог, формирующих это кольцо, составит 300 километров. На нихрасположатся 127 эстакад, мостов и тоннелей и более 50 пешеходных переходов.Уже сейчас часть участков трех хорд и Южной рокады открытыдля движения, благодаря чему значительно улучшилась транспортная ситуация врайонах, расположенных между МКАД и ТТК.В перспективе хордовые магистрали на четверть сократят перепробег транспорта иобщее время перемещения по городу. С полным вводом их в эксплуатацию транспортныепотоки перераспределятся, снизится нагрузка на главные вылетные транспортныемагистрали.Хорды и рокада в перспективе соединяться через систему развязок. Северо-Западнаяи Северо-Восточная хорды пересекутся в районе Фестивальной улицы с выходом надорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу "Москва -Санкт-Петербург". Южная рокада будет пересекаться с Северо-Западной хордойв Крылатском.Все мегапроекты, связанные с развитием транспорта в Москвеуже по достоинству оценили жители столицы. Они отмечают, что скорость передвиженияпо городу значительно выросла не только из-за появления новых развязок и дорог.Выделенные полосы для общественного транспорта, активноестроительство метро, появление на карте города МЦК и вклад в организациюдвижения платных парковок – все это говорит о том, что московские власти взяливысокий темп в деле решения транспортных проблем.Об этом свидетельствуют иданные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers(PwC), по ее данным Москва – единственный в мире мегаполис,в котором темпы развития дорог обгоняют темпы застройки территорий.