Власти Москвы намерены освободить столицу от ненужных заборов. Их устанавливали ради безопасности, но на деле многие ограждения только портят городской пейзаж и доставляют массу неудобств жителям. К домам не могут проехать машины экстренных служб, а пешеходы вынуждены обходить длинные препятствия.

Власти Москвы намерены освободить столицу от ненужных заборов. Их устанавливали ради безопасности, но на деле многие ограждения только портят городской пейзаж и доставляют массу неудобств жителям. К домам не могут проехать машины экстренных служб, а пешеходы вынуждены обходить длинные препятствия.Забор на проспекте Мира появился вместе с новым жилым комплексом. Его обитатели чувствуют себя в безопасности, а вот соседи из окрестных домов нервничают. Чтобы пройти к метро, надо делать крюк.С такой же проблемой столкнулись и жители дома на юго-западе. Решетка закрыла вход на детскую и баскетбольную площадки. Элитный дом присвоил себе прилегающую территорию. К тому же перегородил аварийный проезд. В ТСЖ клянутся: если понадобится, замок моментально откроют. Проводим эксперимент.- Чтобы принести ключ, вам понадобилось 5 минут. За эти 5 минут уже мог сгореть дом!Еще 5 минут потребовалось, чтобы открыть проржавевшие ворота. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал москвичей отказаться от ненужных ограждений."Забор — это всегда показатель нездорового планирования, неправильное явление в городе. Это, как правило, препятствие, которое мешает людям ходить, он не несет безопасности, как принято считать", — говорит Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.Устанавливать заборы надо лишь там, где они действительно нужны: возле школ, детских садов, промзон. Но даже в этом случае ограждения не должны быть громоздкими."Если мы берем заборы вдоль стройплощадок, то там должны быть специальные окошки, чтобы человек с улицы мог посмотреть, что там находится, чтобы пространство не выпадало из ткани города, и территория за забором была продолжением города, а не просто острогом в самом центре Москвы", — объясняет урбанист Аркадий Гершман.От забора возле метро "Ленинский проспект" остались лишь обломки.- Как вы думаете, для чего этот забор?- Крайне тяжелый вопрос, честно говоря. Ответа нет на него.Главный столичный архитектор пообещал, что освобождать город от ненужных ограждений начнут в ближайшее время.