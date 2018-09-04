Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает сервис онлайн-продажи билетов. С 4 сентября новая функция будет доступна всем пользователям на официальном сайте ..

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает сервис онлайн-продажи билетов. С 4 сентября новая функция будет доступна всем пользователям на официальном сайте музея.Поначалу гости музея-заповедника смогут приобрести билеты только на объекты Суздаля: Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, постоянно действующие экспозиции Кремля. В течение одной-двух недель администраторы сервиса добавят возможность покупки билетов и на площадки Владимира, Гусь-Хрустального и Муромцева, а также на временные выставки, концерты и другие мероприятия музея.«Онлайн-продажи фактически стали обязательным условиям для работы в XXIвеке, — рассказал генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев. —Эта опция открывает широчайшие возможности для жителей Владимира, Владимирской области, городов России и мира. Сервис онлайн-продаж в скором времени позволит заранее планировать свой отдых, а также избавит от необходимости стоять в очереди на кассе, что особенно ценно для требовательных индивидуальных туристов».Механизм покупки билетов через сайт музея прост и понятен. Пользователь выбирает понравившийся объект или выставку, обозначает нужное количество билетов и оплачивает их с помощью любой карты, будь то Visa, MasterCard, МИРили UnionPay. Спустя несколько секунд клиенту на электронную почту приходит чек и специальный ваучер, который нужно либо распечатать, либо сохранить на смартфоне.Первое время этот ваучер придется показывать на кассе, чтобы попасть в экспозицию. В дальнейшем, когда на всех объектах музея появятся специальные считывающие устройства, обладатели онлайн-билетов будут избавлены от подобной необходимости. Кроме того, в настоящее время завершается разработка механизма продажи билетов для льготных категорий граждан.Партнерами музея в данном проекте выступили Сбербанк, выполняющий функцию банка-экваейра, и процессинговый центр CloudPayments, чья задача состоит в передаче отчетов о финансовых операциях клиенту и оператору фискальных данных.«Конечно, в первое время сервис будет работать в тестовом режиме, мы будем отлаживать механизм до совершенства. Поэтому мы просим с понимаем отнестись к возможным трудностям. В случае возникновения каких-либо проблем, сразу же сообщайте об этом по бесплатному номеру музейного call-центра 8 (800) 550-35-35», — отметил Игорь Конышев.Напомним также, что с 4 сентября свое право на льготы во всех кассах Владимиро-Суздальского музея-заповедника можно будет подтвердить социальной картой москвича. Подробнее о дисконтной программе читайте или на официальном сайте мэра Москвы.