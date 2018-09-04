Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел президент Украины.

Пассажиры самолета, летевшего из Лондона вКиев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летелпрезидент Украины."Он всем улыбался, сам ставилна полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S. Порошенко, пожалуй,возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – написалана своей странице в Facebook одна из пассажирок2 сентября. Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.На снимкеукраинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинскоголидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.Помимо версии о том, чтопрезидент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканцаДжона Маккейна, есть предположение, что он был и в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и UniversityCollege London.Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. Нацеремонии прощания с сенатором Порошенко назвал Маккейна "настоящим героемУкраины", который поддерживал украинцев. Сенатор запомнитсясвоей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнегопрезидента США Дональда Трампа.Ранее президент Украины решил расторгнутьвсяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, чтов ближайшее время ожидает от МИД документы для начала процессаразрыва соглашения о дружбе с Россией.