Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в
Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел
президент Украины.
Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в
Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел
президент Украины.
"Он всем улыбался, сам ставил
на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S. Порошенко, пожалуй,
возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – написала
на своей странице в Facebook одна из пассажирок
2 сентября. Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.
На снимке
украинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинского
лидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.
Помимо версии о том, что
президент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканца
Джона Маккейна, есть предположение, что он был и в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и University
College London.
Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. На
церемонии прощания с сенатором Порошенко назвал Маккейна "настоящим героем
Украины", который поддерживал украинцев. Сенатор запомнится
своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего
президента США Дональда Трампа.
Ранее президент Украины решил расторгнуть
всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что
в ближайшее время ожидает от МИД документы для начала процесса
разрыва соглашения о дружбе с Россией.