Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в
Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел
президент Украины.
Пассажиры самолета, летевшего из Лондона в
Киев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летел
президент Украины.
"Он всем улыбался, сам ставил
на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S. Порошенко, пожалуй,
возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – написала
на своей странице в Facebook одна из пассажирок
2 сентября. Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.
На снимке
украинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинского
лидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.
Помимо версии о том, что
президент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканца
Джона Маккейна, есть предположение, что он был в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и University
College London.
Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. Ему было 80 лет. В
последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака мозга.
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