Пассажиры самолета, летевшего из Лондона вКиев, заметили необычного соседа по перелету. На британском рейсе летелпрезидент Украины."Он всем улыбался, сам ставилна полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S. Порошенко, пожалуй,возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – написалана своей странице в Facebook одна из пассажирок2 сентября. Также она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.На снимкеукраинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у украинскоголидера довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.Помимо версии о том, чтопрезидент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканцаДжона Маккейна, есть предположение, что он был в Лондоне у дочерей. Там они поступили в University of the Arts in London и UniversityCollege London.Напомним, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. Ему было 80 лет. Впоследние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака мозга.