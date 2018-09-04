В экономике появились факторы, свидетельствующие в пользу повышения ключевой ставки, считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

В экономике появились факторы, свидетельствующие в пользу повышения ключевой ставки, считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина."Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки", — рассказала она, выступая перед журналистами в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.Руководитель ЦБ пояснила, повышенная волатильность на финансовых рынках наблюдается не только в России и обусловлена внешними факторами. Она признала, что инфляция сейчас растет чуть быстрее, чем прогнозировалось раньше, однако выразила уверенность, что "основные риски носят временный характер", передает ТАСС.