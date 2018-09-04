Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
В Заволжье в Костроме началось благоустройство Чернигинской набережной, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Подрядчик «ДМС» начал подготовительные работы. Специалисты занимаются планировкой территории и её разметкой под будущие объекты.
Напомним, что на набережной намерены обустроить спортивную и детскую площадки, скейт-парк, велосипедные и пешеходные дорожки, зона спокойного отдыха у прудов, зона для торговли и стоянка. В парке подрядчик установит уличное освещение. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года.
Реализация проекта по обустройству парка обойдется в 60 миллионов рублей.