Южнокорейское агентство Ренхап бьет тревогу: лидер КНДР, в которой 8 сентября должны отмечать 70-летияее основания страны, не появлялся на публике уже 15 дней. Журналистам это кажется странным, поскольку ранее северокорейские СМИ детально освещали все поездки Ким Чен Ына.

Южнокорейское агентство "Ренхап" бьет тревогу: лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 15 дней.Это кажется южнокорейским журналистам странным, потому что 8 сентября в КНДР будут отмечать 70-летие со дня основания страны, а на 5 сентября у Ким Чен Ына запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи.Ранее северокорейские СМИ детально и активно освещали деятельность Ким Чен Ына, в том числе его поездки на различные заводы и предприятия, но после 21 августа не было никаких сообщений о нем в прессе КНДР., передает РИА Новости.