Трое пострадавших. Это итог новой химической атаки в Великобритании. На этот раз в Лондоне. Нападение с использованием некоего ядовитого вещества произошло на улице Уэстборн-гроув на западе британской столицы.

Трое пострадавших. Это итог новой химической атаки в Великобритании. На этот раз в Лондоне. Нападение с использованием некоего ядовитого вещества произошло на улице Уэстборн-гроув на западе британской столицы. при этом жизнь пострадавших вне опасности.На месте происшествия работают представители Скотланд-Ярда, сообщает ТАСС. Никаких задержаний к этому времени нет.Ранее инциденты с отравляющими веществами в Великобритании произошли в Солсбери и Эймсбери. В первом случае потерпевшими оказались перебежчик из России Сергей Скрипаль и его дочь Виктория. Во втором случае двое англичан. При этом мужчина выжил, а женщина погибла. При этом Лондон возложил ответственность за эти отравления на Москву.