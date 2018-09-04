Четыре тысячи наблюдателей на выборы мэра российской столицы направит Общественная палата Москвы. На всех участковых избирательных комиссиях будет представитель палаты, подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Четыре тысячи наблюдателей на выборы мэра российской столицы направит Общественная палата Москвы. На всех участковых избирательных комиссиях будет представитель палаты, подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Шапошников добавил, что на обучение в корпус избирателей записалось 4 тысячи 908 человек. Из них на выборах президента уже работали 2 тысяч 200 человек, а значит, они уже имели опыт. Успешно прошли обучение 4 тысяч 200 наблюдателей. Это позволяет "закрыть" наблюдателями как все избирательные участки в Москве, так и за ее пределами – на загородных избирательных участках.Подготовка волонтеров Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы завершена на высоком уровне, на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы отметил член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.Всех наблюдателей рано утром доставят на участки, где они будут следить за голосованием до завершения подсчета голосов. После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву, прояснил порядок работы наблюдателей на созданных для удобства москвичей загородных избирательных участках Григорий Мельконьянц. Вне Москвы организованы 209 точек для голосования в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.На пост мэра Москвы на выборах 9 сентября претендуют Михаил Балакин от партии "Союз горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и действующий мэр, который выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец – Сергей Собянин.Работа избирательных участков продлена с 20 часов до 22 часов по московскому времени."Политические партии и кандидаты на должность мэра Москвы могут направить своих наблюдателей на участки вместе с волонтерами столичной Общественной палаты", — добавил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.