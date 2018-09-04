Предстоящие выборы мэра столицы проконтролируют почти четыре тысячи наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Такое заявление сделал в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы заместитель председателя штаба, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

Предстоящие выборы мэра столицы проконтролируют почти четыре тысячинаблюдателей от Общественной палаты Москвы. Такое заявление сделал в ходезаседания общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы заместительпредседателя штаба, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.Он отметил, что наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, причемкак в столице, так и за ее пределами. Шапошников сообщил, что на обучение в корпуснаблюдателей за ходом голосования записалось более 4 тысяч 900 человек."200 участников работали на выборах президента, то есть они уже имелиопыт", – сказал председатель Мосгордумы. По его словам, обучение наблюдателей ужезаканчивается.Подготовка волонтеров для Корпуса наблюдателей столичной Общественной палатызавершается на высоком уровне, рассказал представитель Рабочей группыМосковской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) по образованиюизбирательных участков за пределами города, сопредседатель движения в защитуправ избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Кроме того, отметилон, наблюдатели, которым предстоит работать на загородных избирательных участках,прошли специальные тренинги.Мельконьянц также рассказал, что в ходе подготовки волонтеров учитывались иособенности нынешней избирательной кампании – продление голосования на двачаса, возможность для москвичей отдать свой голос за пределами столицы ипрочее. По его словам, наблюдателей доставят рано утром на участки, где онибудут следить за ходом голосования до завершения подсчета голосов. "Послеполучения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву", – добавилон.Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9сентября. На должность столичного градоначальника претендуют пять человек:действующий мэр , который идет на выборы в качествесамовыдвиженца, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, от ЛДПР – Михаил Дегтярев, от"Справедливой России" на выборы идет Илья Свиридов, а от партии"Союз горожан" – Михаил Балакин.На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки дляволеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей.Всего предусмотрено 209 точек – в Московской, Владимирской, Калужской иТульской областях. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00до 22:00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей визбирательные комиссии, действующие на территории города.