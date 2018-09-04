В тайне от прессы. Представителям Общественного совета при УМВД показали изолятор временного содержания и спецприёмник для арестованных. Прессу освещать этот визит не пригласили. Визитёров снимала только полицейская пресс-служба.

В тайне от прессы. Представителям Общественного совета при УМВД показали изолятор временного содержания и спецприёмник для арестованных. Прессу освещать этот визит не пригласили. Визитёров снимала только полицейская пресс-служба. Общественникам показали камеры, места для встреч со следователями, дознавателями и защитниками, душевые, кухню и фельдшерский пункт. Сообщается также, что члены Общественного совета при УМВД пообщались с задержанными. На кадрах видно, что общение происходит в коридоре как минимум с двумя задержанными, под присмотром полицейского начальства. Понятно, что в такой ситуации ни задержанные в изоляторах, ни осуждённые в колониях не бывают откровенными. Потому что проверяющие уйдут, а они останутся с тем же самым начальством. Такие визиты носят, как правило, формальный характер. Никаких серьёзных нарушений такие проверки не выявляют.Рафаиль Хабибуллин, член Общественного совета при региональном УМВД: "Пообщались со всеми: и с сотрудниками, и находящимся здесь контингентом. Конечно, удивлены таким состоянием самого здания, внутри помещения. Ремонты хорошие. Именно обеспечение всех находящихся здесь".Михаил Осокин, член Общественного совета при городском УМВД России по г. Владимиру: "Сейчас мы видим, что достаточно комфортно. Есть, по крайней мере, тот самый минимум. Понятно, что это ограничение, но не издевательство. Это достаточно нормальные условия для жизни здесь".