Орнелла Мути, в настоящее время репетирующая в Москве роль императрицы Анны Иоановны для спектакля Хрустальный дворец, призналась, что хотела бы получить российское гражданство.

Орнелла Мути, в настоящее время репетирующая в Москве роль императрицы Анны Иоановны для спектакля "Хрустальный дворец", призналась, что хотела бы получить российское гражданство. Итальянская актриса является резидентом России и имеет московскую прописку. "Я приезжаю сюда как можно чаще", — рассказала она.Мути также сказала, что имеет российские корни: ее дедушка и бабушка родом из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости. Актриса всегда мечтала больше узнать о русских традициях. "Я понимаю Россию, — уверяет она. – Я ей благодарна". Орнелла Мути заявила, что гордится тем, что находится в России и что сыграть императрицу – ее мечта.Премьера спектакля "Хрустальный дворец" пройдет в Кремлевском дворце 10 сентября.