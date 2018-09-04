Британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на Би-би-си, сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней.

Британская телеведущаяРейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на "Би-би-си", сделалаофициальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всегонесколько дней.Напротяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом оназаслужила популярность не только как ведущая новостей, но и как автор подкаста, посвященного лечению рака. Происходящее с ней она описывает практически в прямом эфире.В своихвыступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени,проведенном с маленьким сыном. В итоге 40-летняя телеведущая привыкла кмысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколькодней.обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проигралав схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.К сожалению, онкология на определенной стадии не щадитникого, в том числе богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарногороссийского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком,но болезнь взяла верх.Последниенедели жизни Иосиф Давыдович провел в Госпитале имени Бурденко. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.Тем временем ученые ищут способы победить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, специалисты МГУ предложилиновый метод таргетированной терапии. Ониизучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью, выяснив, какие соединения могут подавлять метастазирование.