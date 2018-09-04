Британская телеведущая
Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на Би-би-си, сделала
официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего
несколько дней.
Британская телеведущая
Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на "Би-би-си", сделала
официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего
несколько дней.
На
протяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом она
заслужила популярность не только как ведущая новостей, но и как автор подкаста, посвященного лечению рака. Происходящее с ней она описывает практически в прямом эфире.
В своих
выступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени,
проведенном с маленьким сыном. В итоге 40-летняя телеведущая привыкла к
мысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколько
дней.
В
обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проиграла
в схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.
К сожалению, онкология на определенной стадии не щадит
никого, в том числе богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарного
российского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком,
но болезнь взяла верх.
Последние
недели жизни Иосиф Давыдович провел в Госпитале имени Бурденко. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.
Тем временем ученые ищут способы победить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, специалисты МГУ предложили
новый метод таргетированной терапии. Они
изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью, выяснив, какие соединения могут подавлять метастазирование.