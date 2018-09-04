Расследование скандального дела Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя вышло на новый уровень. Александр Скиртач вышел на свободу и рассказал всю правду о работе со знаменитой балериной. Чтобы подтвердить свою правоту, он даже прошел детектор лжи. Результаты этой проверки — в студии программы Андрей Малахов. Прямой эфир.

Расследование скандального дела Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя вышло на новый уровень. Александр Скиртач вышел на свободу и рассказал всю правду о работе со знаменитой балериной. Чтобы подтвердить свою правоту, он даже прошел детектор лжи. Результаты этой проверки — в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".На второй эфир по этому делу в студию к Андрею Малахову приехала родная мама Александра Валентина Антоновна. Мать и сын не виделись два года, якобы потому что Анастасия Волочкова не давала своему водителю отпуск. Пожилая женщина говорит, что сын за пять месяцев в камере очень изменился, потерял зрение. «Мой Саша совсем не такой, каким обрисовала его работодательница, — говорит Валентина Антоновна. — Я по-другому его воспитывала".В свою очередь София Скиртач, жена Александра, рассказала, что пока ее муж был в СИЗО, Анастасия угрожала ей и ее детям физической расправой. "Волочкова на всю страну объявила, что я мошенница и аферистка, и я теперь даже работу найти не могу", — призналась женщина.Александр Скиртач, появившись в студии, пожаловался и на то, что Волочкова должна ему 3 миллиона 800 тысяч. "На эту сумму написано заявление по статье 159, часть 4 – это тяжкое преступление, сумма большая. У меня была договоренность с Анастасией Волочковой, я лично со своего счета по ее просьбе перевел ей денежные средства для концертной программы по ряду городов в августе месяце", — утверждает Александр.Стоит ли верить словам Александра Скиртача, выясняли с помощью детектора лжи. Полиграфолог Мария Пономаренко огласила результаты работы с бывшим водителем Волочковой. При этом она отметила, что полиграф – всего лишь прибор, который четко и сухо фиксирует психоэмоциональное состояние человека. В частности, на вопрос, воровал ли он деньги у Волочковой, Скиртач ответил отрицательно, но полиграф показал, что это неправда. Что еще выяснилось в ходе экспертизы, как ответил Скиртач на вопрос о разводе со своей женой, и кто подарил Волочковой кольцо за 57 миллионов – ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".