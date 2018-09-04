Жительница Калининграда набросилась на фельдшера скорой помощи с топором, когда медик пыталась оказать ей помощь.

Жительница Калининграда набросилась на фельдшера скорой помощи с топором, когда медик пыталась оказать ей помощь.Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Полицейские подчеркнули, что инцидент произошел, когда 53-летняя женщина вызвала себе скорую помощь, а затем, когда фельдшер приступила к своим прямым обязанностям, схватила топор и принялась угрожать им медицинскому работнику. В ответ та вызвала полицию.В итоге против буйной пациентки возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Женщина была задержана и на допросе признала свою вину.