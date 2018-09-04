Российская премьер-лига обнародовала календарь осенней части чемпионата России по футболу. В 2018 году будет сыграно 17 туров, а футболисты уйдут на зимний перерыв 10 декабря.

Российская премьер-лига обнародовала календарь осенней части чемпионата России по футболу. В 2018 году будет сыграно 17 туров, а футболисты уйдут на зимний перерыв 10 декабря.Заключительный в календарном году тур растянут на три дня. Четыре встречи, в том числе матч "Спартак" – "Локомотив", пройдут в субботу 8 декабря. Еще три игры запланированы на воскресенье 9 декабря. А в понедельник осенняя часть первенства страны завершится матчем "Ахмат" – "Арсенал".Два суперматча пройдут 23 сентября в рамках 8-го тура. В Москве на поле выйдут ЦСКА и "Спартак", а в Санкт-Петербурге – "Зенит" и "Локомотив". ЦСКА и "Зенит" встретятся в 14-м туре 11 ноября.