Собери ребёнка в школу. Владимирские полицейские вместе с общественниками провели благотворительное мероприятие для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"Собери ребёнка в школу". Владимирские полицейские вместе с общественниками провели благотворительное мероприятие для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подобные акции поддержки проводятся на протяжении нескольких лет. Детям вручили наборы канцелярских принадлежностей и отправили на экскурсию в Гусь-Хрустальный. Ребята побывали на заводе по производству хрусталя, где увидели процесс изготовления знаменитой на весь мир продукции, посетили экспозицию местного музея.