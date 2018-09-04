76-летний сэр Пол Маккартни признался в одном из интервью, приуроченных к выходу нового альбома, что однажды разговаривал с богом. По словам музыканта, выйти за грань реальности ему помогли запрещенные вещества, но он нисколько не жалеет о приобретенном опыте.

76-летний сэр Пол Маккартни признался в одном из интервью, приуроченных к выходу нового альбома, что однажды разговаривал с богом. По словам музыканта, выйти за грань реальности ему помогли запрещенные вещества, но он нисколько не жалеет о приобретенном опыте, сообщает Fox 59.Маккартни заявил, что был ошеломлен и смущен тем, что увидел."Это было похоже на высоченную, тяжелую стену, вершину которой я не видел. Любой сказал бы, что это была просто галлюцинация, но мы чувствовали, что приобщились к чему-то гораздо большему", — заявил музыкант.Маккартни также добавил, что верит в то, что его покойные близкие, в том числе, бывшая жена Линда, смотрят на него сверху.Ранее сообщалось, что экс-участник The Beatles вернулся на легендарную Abbey Road.