04.09.2018

2018-09-04 19:10:34

Полицейская академия возвращается на экраны

Знаменитая комедийная франшиза "Полицейская академия" в скором времени вернется на экраны. Об этом написал у себя в "Твиттере" исполнитель одной из главных ролей популярной киноэпопеи Стив Гуттенберг. Он сыграл офицера Кэри Махоуни в первых четырех лентах серии.



"Новая "Полицейская академия" на подходе. Подробностей пока нет, но мы готовим сюрприз", — написал Гуттенберг.





Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP

— Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 3 сентября 2018 г.





Первая серия "Полицейской академии" вышла на экраны в 1984 году, а поседний, седьмой фильм о незадачливых полицейских — в 1994-м. Ранее сообщалось, что перезапуском франшизы займутся Джордан Пил и Кигэн-Майкл Ки ("Ки и Пил"). Продюсером картины станет Пол Масланский, работавший над оригинальной "Полицейской академией".