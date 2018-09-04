Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Утром 1 сентября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от 42-летнего жителя города Муром о том, что из его автомашины «Daewoo Matiz», припаркованной на улице Льва Толстого, похищена сумка с инструментами на общую сумму 5 450 рублей.Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели необходимые мероприятия и установили, что к совершению преступления причастен 20-летний ранее судимый местный житель.Подозреваемый в этот же день был задержан и дал признательные показания. Как пояснил задержанный, ночью 1 сентября он заметил на улице автомобиль «Daewoo Matiz», на заднем сиденье которого лежал строительный инструмент. Разбив кирпичом стекло, подозреваемый похитил сумку с дрелью, шуруповертом, углошлифовальной машинкой, строительным ножом и другими мелкими инструментами.Похищенное злоумышленник планировал использовать для ремонта в своей квартире.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Имущество изъято и возвращено владельцу.