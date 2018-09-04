Когда хозяйка квартиры находилась на работе, злоумышленники, выбив входную дверь, проникли в помещение, похитили чужое имущество, после чего скрылись.

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали двоих жителей столицы по подозрению в совершении квартирных краж и хранении наркотиков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное от жителей одного из домов на Лебедянской улице поступило сообщение о том, что в подъезде находится неизвестный, которой подозрительно ведет себя.Прибывшие на место происшествия полицейские при выходе из подъезда задержали мужчину, который заметно нервничал. При проверке документов у 40-летнего москвича в ходе личного досмотра были обнаружены золотые ювелирные изделия, происхождение которых он пояснить не смог. Позже выяснилось, что украшения были похищены из одной из квартир данного дома. Установлено, что в момент, когда хозяйка находилась на работе, он и его сообщник, выбив входную дверь, проникли в помещение и похитили чужое имущество, после чего скрылись. Ущерб составил 35 тысяч рублей.Через некоторое время в территориальный отдел поступило еще одно сообщение о квартирной краже. По словам 87-летней пенсионерки, неизвестные похитили из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Липецкой улице, телевизор, после чего скрылись.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции по приметам задержали второго подозреваемого. Им оказался 43-летний житель столицы. Как выяснилось, злоумышленники, действуя как и в первом случае, повредили входную дверь и совершили хищение. В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 15 граммов.По данным фактам следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22