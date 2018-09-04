В Прикамье пьяный водитель попытался скрыться от полицейских на своем автомобиле. Сотрудники ДПС бросились за ним погоню, закончившуюся стрельбой и аварией: нарушитель вылетел в кусты и был задержан.

В Прикамье пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС, устроившим за ним погоню — инцидент произошел ночью 2 сентября в Кочевском районе.Беглец неоднократно нарушал правила дорожного движения и полностью игнорировал законные требования полицейских остановиться. В попытке уйти от преследования, он свернул на грунтовую дорогу, и тогда преследователи, сообщив о своих намерениях по громкоговорителю, открыли огонь."Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие и произвели четыре предупредительных выстрела в воздух и четыре по колесам" — прокомментировала инцидент пресс-служба МВД Пермского края.Погоня тут же закончилась: автомобиль с нарушителем вылетел с дороги в кусты, а его водитель был задержан. За рулем сидел нетрезвый 23-летний местный житель, не имеющий прав на управление автомобилем — выяснилось, что он уже задерживался за пьяную езду несколькими месяцами ранее.За неподчинение полицейским мужчину арестовали на 11 суток. Сейчас ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.