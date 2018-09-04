Восемь человек пострадали при стрельбе в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино на юго-западе США.

Восемь человек пострадали при стрельбе в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино на юго-западе США.Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на уточненные данные местной полиции.Ранее стражи порядка проинформировали общественность, что в результате стрельбы десять человек получили ранения, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.Уточняется, что состояние одного из них, 17-летнего подростка, врачи оценивают, как крайне тяжелое. Ранения еще пяти человек не угрожают жизни пострадавшим.CNN отмечает, что побоище случилось в зоне общего пользования в комплексе во время игры в кости. Полиция пока не знает, почему произошла стрельба. Стражи порядка не исключают разборку криминальных группировок между собой за спорную территорию. Несколько человек были доставлены в полицейский участок для того, чтобы дать показания. Но пока никто арестован не был.