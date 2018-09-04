Президиум Мосгорсуда отменил решение об аресте Марии Дубовик, подозреваемой в создании экстремистского сообщества под названием Новое величие. Дело направлено на новое рассмотрение.

Президиум Мосгорсуда отменил решение об аресте Марии Дубовик, подозреваемой в создании экстремистского сообщества под названием "Новое величие". Дело направлено на новое рассмотрение, передает РИА Новости из зала суда.Весной 2018 года в Москве были арестованы девять активистов экстремистского сообщества под названием "Новое величие", целью которого являлось свержение в России конституционного строя и установление временного правительства. В их числе были 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.По словам адвокатов девушек, обвинение построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. В частности, именно один из "подсадных" участников группы писал устав общества, а также разрабатывал программы и документы.В августе следствие обратилось с ходатайством изменить девушкам меру пресечения. После чего Дорогомиловский суд Москвы принял решение выпустить их из следственного изолятора и поместить под домашний арест.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за развитием дела в отношении активистов движения "Новое величие".