Прокуратура РФ Центрального административного округа Москвы направила в компанию Google предостережение о недопустимости нарушений российского законодательства о выборах.

Прокуратура РФ Центрального административного округа Москвы направила в компанию Google предостережение онедопустимости нарушений российского законодательства о выборах.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.Он сослался при этом на то, что его ведомство предупредило о возможных нарушениях законодательства со стороны Google Роскомнадзор.Жафяров отметил, что в письме Генеральная прокуратура РФ предупреждает американскую корпорацию об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ.Замначальника управления полагает, что "большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению".Ранее в Глобальной сети появились сообщения о том, что в день выборов 9 сентября планируются несогласованные акций против пенсионных изменений.Центральная избирательная комиссия России направила на имя главного исполнительного директора Google Ларри Пейджа письмо, в котором предупредила о недопустимости распространения призывов к политическим акциям, назначенным на день выборов.