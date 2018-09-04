Российские ВКС начали крупнейшую с этого года операцию по уничтожению боевиков в Сирии: Су-30 наносят удары по Идлибу и его окрестностям. Этот город пока что остается оплотом оппозиции и террористов, оттуда не раз совершались атаки с помощью дронов на пункты временного базирования россиян в Сирии.

Российские ВКС начали крупнейшую с этого года операцию поуничтожению боевиков в Сирии: "Су-30" наносят удары по Идлибу и егоокрестностям. Этот город пока что остается оплотом оппозиции и террористов,оттуда не раз совершались атаки с помощью дронов на пункты временного базированияроссиян в Сирии.Ситуация в провинции Идлиб накалилась в последние несколькодней. Российские военные предупредили о провокациях с применением химоружия,которые готовят боевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналомЗападу к началу бомбардиров сил Башара Асада.К тому же не прекращаются нападения на российских военных своздуха. Последний раз с помощью беспилотников со взрывчаткой боевики атаковалинашу базу в Латакии 2 сентября.Примечательно, что за несколько часов до сегодняшней операциироссийских ВКС президент США Дональд Трампуказал Сирии, России и Ирану на недопустимость атаки на Идлиб. Видимо, в Беломдоме не шутку перепугались, когда узнали, что Москва намерена сорвать постановкихимических атак."Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудноатаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарнуюошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысячлюдей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" – написал Трамп вTwitter.История вокруг Идлиба весьма запутана. С началом гражданскойвойны в Сирии в 2012 году город был занят повстанцами. Они контролировали его несколькомесяцев, однако, после штурма его заняли правительственные войска.Позже оппозицииудалось взять под контроль большую часть одноименной провинции, но в марте 2015года город, в результате упорных боев, заняли террористические группы различныхисламистских организаций.В июле 2017 года группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена вРоссии) взяла Идлиб штурмом, причем бои шли не с правительственными силами, а сконкурирующими террористическими организациями.Этим летом со стороны Идлиба не раз прилетали беспилотникисо взрывчаткой, предназначенной для уничтожения российских самолетов. Атакидронов были отбиты, но, судя по всему, Россия решила не ждать новых нападений,а принять превентивные меры.На фоне сообщений об атаке российских ВКС в Идлибе, с сирийско-турецкой границыприходят новости о том, что Анкара наращивает там свое военное присутствие: кгранице стягиваются техника и различные виды вооружений.Освобождение Идлиба от боевиков Дамаск называет своейприоритетной задачей. Как заявлял глава сирийского МИД Валид Муаллем,международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб являетсясирийской территорией. Он добавил, что республика обязана полностью вернутьсвои территории.В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавровназвал очаг террористов в сирийском Идлибе гнойником, который необходимоликвидировать. "Это последний крупный очаг террористов, которые пытаютсяспекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать взаложниках в качестве живых щитов гражданское население", – сказал главароссийской дипломатии.Все эти события вокруг Идлиба происходят на фоне подготовкивизита Владимира Путина в Тегеран, где 7 сентября пройдет саммит Россия-Турция-Иран.Вопрос по ситуации в Сирии будет главным на повестке дня.