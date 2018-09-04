Ключевые действующие лица украинского конфликта: президент Порошенко, мэр Киева Кличко, бывший мэр Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стали почетными гостями церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Ключевые действующие лица украинского конфликта: президент Порошенко, мэр Киева Кличко, бывший мэр Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стали почетными гостями церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном. В Вашингтоне убеждены, что политик специально планировал собственные похороны, чтобы оставить скрытое послание Владимиру Путину и Дональду Трампу. И показать, кого считает ближайшими союзниками своей страны.Черные машины — все, что увидели американцы, которые вышли на улицы города, чтобы прощаться Маккейном. На похоронах никого, кроме одобренных лиц. Даже из группы, назначенной Трампом, двоих вычеркнули. И список приглашенных, и города, где пройдут церемонии прощания, планировал еще сам Маккейн."У Кеннеди была похожая церемония, но я слышал по радио в новостях, что это самая масштабная процессия!" – говорит Джефф.С момента смерти прошло больше недели: пять дней церемоний, четыре города. Летая из одного города в другой, гроб с телом Маккейна преодолел маршрут в три с половиной тысячи километров.Огромная торжественная процессия в городе Финикс, это столица штата Аризона, от которого Джон Маккейн больше 30 лет избирался в американский сенат. Для того, чтобы перевести тело по маршруту в 10 километров, это 15 минут езды, потребовалось с десяток автомобилей и столько же мотоциклов. Дороги по пути следования перекрывают. В небо даже поднят вертолет.Восемь человек в военной форме достают гроб, накрытый американским флагом, в полной тишине и несут его в сторону баптистской церкви.Через день снова церемония — уже в кафедральном соборе Вашингтона. Самолет для перевозки тела предоставил Дональд Трамп: выделил борт, которым обычно летает первая леди Меланья или вице-президент, но на прощание его так и не пригласили. Зато среди гостей оказался президент Украины Петр Порошенко, а также бывший губернатор Одесской области — Михаил Саакашвили. Спустя почти 5 лет делает признание о том, как Маккейн оказался в 2013 году на Майдане."Когда был Майдан, я был тем, кто позвал его. Потому что я был в Киеве, и нам нужна была определенная международная поддержка. И он в этот момент летел в какую-то другую заграничную поездку. Он отменил ту поездку, я убедил его приехать в Киев. И он присутствовал на Майдане, и потом он мне сказал, что это была лучшая поездка в его жизни", — поделился воспоминаниями Саакашвили.Появившись впервые на Майдане в декабре 2013 года, Маккейн постоянно настаивал на том, что США должны поставлять на Украину летальное оружие.Благодарить за поддержку в США прилетел и мэр Киева Виталий Кличко."Последний раз, когда я могу сказать "до свиданья" Маккейну! Он был небольшим, нет, большим другом Украины, большим моим другом. А когда я начинал свою политическую карьеру, он поддерживал меня", — поведал мэр Киева Виталий Кличко.Слабость к цветным революциям, поддержка нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Отношение к России всегда занимало особое место во взглядах Маккейна. Он то называл Россию "бензоколонкой", то говорил, что верит в величие российского народа.Все началось во Вьетнаме. Маккейн бомбил электростанцию в Ханое, и его сбила советская ракета "Двина". Летчик попал в плен. Во вьетнамской тюрьме для интервью, которое транслировали по одному из крупнейших каналов США, выбрали именно Маккейна. Он был сыном адмирала Джона Маккейна.- Как ваше имя?- Лейтенант-коммандер Джон Сидней Маккейн.- Как вас кормят?- Не как в Париже, но жить можно.Так он стал звездой в Америке. После выхода на свободу политическая карьера строилась молниеносно.Пустыри штата Аризона, юго-запад США. Надпись: "Спасибо, Джон Маккейн, за вашу службу".Именно здесь находится ранчо сенатора Маккейна, скрытое от мира за холмами и знаками — "Не пересекать. Частная территория".Сейчас люди несут сюда цветы, флаги, а кто-то даже пиво и сигареты.Место с говорящим названием Спрятанная долина. Несколько строений, бассейн, дворик для барбекю."Он живет на реке, которая идет прямо через долину и через его участок. Она течет прямо перед домом. Это прекрасное место", — говорил о доме Маккейна его сосед.В местных ресторанах с табличками "Вход только без оружия" его хорошо помнят."Он обычно садился за тот круглый стол в углу! Многие приезжали сюда, лишь бы увидеть, где он живет. Ребятам из его охраны приходилось разворачивать людей, которые подходили слишком близко", — вспоминает шеф-повар Рэнди Хейл.Рэнди Хейл — шеф-повар. Живет в этом районе 18 лет. Всегда был рад видеть Маккейна у себя в ресторане, хотя и соглашался с ним не во всем."Я считаю, что вторжение в Ирак было ошибкой. Когда мы вторгались в Афганистан, мы знали, зачем мы идем. Мне кажется, нам надо было сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно в Афганистане, и на этом закончить. Дать им возможность жить своей жизнью", — считает повар.Церемонию прощания с Джоном Маккейном восприняли как очередную политическую акцию: нет — Трампу, и да — российским оппозиционерам. Одним из тех, кто нес гроб, оказался оппозиционер из России Владимир Кара-Мурза-младший. В последнем послании, которое оставил после себя Джон Маккейн, он извинялся за ошибки, надеясь на то, что любовь к Америке их все-таки перевесит.