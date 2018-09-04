Сотрудники полиции Центра Э пытали 38-летнего жителя Карачаево-Черкесии. Борцы с экстремизмом склоняли мужчину к сотрудничеству и даче ложных показаний по делу о ранее совершенном преступлении.

Сотрудники полиции Центра "Э" пытали 38-летнего жителя Карачаево-Черкесии. Борцы с экстремизмом склоняли мужчину к сотрудничеству и даче ложных показаний по делу о ранее совершенном преступлении.Судмедэксперты зафиксировали наличие кровоподтеков на голове у пострадавшего, а также поверхностную рану на кисти правой руки, сообщает "Интерфакс". Она могла образоваться при контакте с проводником электрического тока, говорится в заключении экспертов.Заявление о пытках пострадавший подал в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии 31 августа 2018 года. Следователи возбудили уголовное дело для привлечения к ответственности 34-летнего замначальника Второго отдела Центра "Э" главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России ("Превышение должностных полномочий").Следователи очерчивают круг возможных свидетелей пыток. Также они запросили характеристики ряда сотрудников Центра по противодействию экстремизму.