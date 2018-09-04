По некоторой информации, с Иосифом Кобзоном попрощались дважды. 2 сентября буквально вся страна почтила прославленного мэтра, однако лишь сейчас стало известно, что накануне состоялась тайная церемония прощания с артистом.

По некоторой информации, с Иосифом Кобзоном попрощались дважды. 2 сентября буквально вся страна почтила прославленного мэтра, однако лишь сейчас стало известно, что накануне состоялась тайная церемония прощания с артистом.Как утверждает телеграм-канал Mash, утром 1 сентября в ЦКБ на улице маршала Тимошенко появился личный марикмахер и визажист Иосифа Кобзона, а уже к 16 часам стали подъезжать элитные иномарки. Как выразился источник, "мрачные люди с охраной один за другим" проходили в зал и вскоре уезжали. Утверждается, что территория была оцеплена полицией, но все сотрудники якобы были в штатском.Гостей встречали вдова Иосифа Кобзона Нелли, сын Андрей и ближайшие родственники. Закрытая для посторонних церемония завершилась в 18.30. После этого тело прославленного мэтра отправили в Концертный зал имени Чайковского, где и состоялось официальной прощание, транслировавшееся СМИ буквально на всю страну. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица страны, коллеги и друзья исполнителя.Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Легендарный артист перенес несколько операций.Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, однако недавно принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, как важно следить за здоровьем.Артиста с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.