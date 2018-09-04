Телеведущая Тина Канделаки прислушалась к критике поклонников. Звезда сделала выводы и исправилась.

Телеведущая Тина Канделакиприслушалась к критике поклонников. Звезда сделала выводы и исправилась.Все началось с того, что Тинаопубликовала в своем микроблоге тизер интервью с главным тренером сборнойРоссии по футболу Станиславом Черчесовым. Она порекомендовала подписчикам ознакомитсяс беседой, так как, по ее мнению,Станислав Саламович – это человек, у которого есть чему поучиться:настоящий лидер, сильный собеседник, который умеет руководить людьми и не только наполе.Поклонники поблагодарилиКанделаки за наводку, однако раскритиковали позу, в которой сидела телеведущая вовремя диалога с тренером. Облаченная в яркий брючный костюм, звезда расположилась вкресле широко расставив ноги. Некоторые фолловеры отметили, что Тина должнаследить за положением своего тела во время публичного выступления, тонко намекнув, что истинные леди ведут себя скромнее."Английская королева не таксидит... И невесткам внуков не разрешает... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)". "Мне кажется, что Тина человек публичный и умный,каждый день работающий над собой, все подсказки по своему образу переработает инужное возьмет", – писали почитатели Канделаки.Звезда с достоинством отреагировала на критику и в следующийраз, выступая публично, аккуратно положила ногу на ногу. "Все замечания по поводу того, как сидела наинтервью с Черчесовым, приняты. В "Олимпийском"исправилась, хотя походка и поза – то, над чем мне всегда стоит работать)", -отчиталась Тина в своем Instagram. Также ведущая поблагодарила поклонников,которые указали на ее промах: "даа!!! Этомоя вечная проблема! Но, спасибо подписчикам, взбодрили)".Фолловеры отметили, что Канделаки оказалась прекраснойученицей, так как быстро отреагировала на заметание. "Да да да, именно такие прекрасные сложенные ножки просто 🔥🔥🔥👍", "Деловаяженщина деловая походка соответственно и деловая поза 😉👌👍", – хвалили звезду в Сети.