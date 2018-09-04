США до сих пор не разработали ракетных двигателей, сопоставимых по характеристикам с российскими.

США до сих пор не разработали ракетных двигателей, сопоставимых по характеристикам с российскими.Как передает "Интерфакс", об этом проинформировал общественность руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что российским космическим двигателям по-прежнему нет альтернативы в Соединенных Штатах Америки, несмотря на массированное давление на местных разработчиков со стороны правящего в стране класса.Он подчеркнул, что "Роскосмос" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с американскими партнерами в области освоения космоса, отметив, что в этом стремлении отрасль поддерживает и руководство России.Рогозин отметил, что его ведомство готово продавать российские двигатели для космических ракет любой стране мира, например, Китаю.