Специалисты государственной корпорации Росатом создали двухлазерную двухпорошковую систему селективного лазерного плавления (SLM-печать). Это первый отечественный 3-D принтер, который работает сразу с двумя металлическими порошками.

Специалистыгосударственной корпорации "Росатом" создали двухлазернуюдвухпорошковую систему селективного лазерного плавления (SLM-печать).Это первый отечественный 3-D принтер, который работает сразу с двумяметаллическими порошками.Инновационный принтер создан по заказуУральского электрохимического комбината, входящего в состав Топливнойкомпании "Росатома" "ТВЭЛ". Разработку и изготовление 3-D принтера велиспециалисты института технологии поверхности и наноматериалов ГНЦ РФ АО"НПО "Центральный научно-исследовательский институт технологиимашиностроения", который входит в машиностроительный дивизион "Росатома"– АО "Атомэнергомаш" и ООО НПО "Центротех". Последний также являетсячастью Топливной компании "Росатома "ТВЭЛ".Стоит отметить, что"Центротех" вместе с Уральским электрохимическим комбинатом расположены вНовоуральске Свердловской области. Именно там планируется создать новуюпроизводственную площадку по развитию аддитивных технологий.чем преимущество двухлазерной системы? По сравнению с однолазерной, еепроизводительность выше на 60%. Соответственно, печать изделия занимаетменьше времени. Благодаря возможности одновременного использования двухлазеров установка способна применять один из них для различныхтехнологических приемов, улучшающих показатели материалов.Новейшийпринтер уже прошел отладку и тестирование, из двух порошков на нем былнапечатан демонстративный образец. В скором времени в рамках этогопроекта будет напечатан блиск турбины, лопатки которой составляют едноецелое с диском ротора. При этом лопатки и диск будет изготовлены изразных никелевых сплавов. Такая конструкция уменьшит массу рабочегоколеса, тем самым увеличив его ресурсные возможности.Стоитотметить, что блиски применяются в таких высокотехнологичных отраслях,как производство ракетных двигателей, в авиационной промышленности. Пословам заместителя генерального директора – директора институтатехнологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ Владимира Береговского,сложность создания деталей из двух материалов состоит в том, что каждыйдолжен обладать определенным набором свойств, соответствуя при этомпаспорту материала. "На их стыке должно получиться еще одно свойство,которое бы тоже соответствовало определенным требованиям", – отметил он.В свою очередь, гендиректор ООО "РусАТ" (которое являетсяотраслевым интегратором "Росатома" по развитию аддиктивных технологий)Алексей Дуб подчеркнул, что благодаря инновационной системе регенерациипорошков их можно будет разделять на два типа, которые отличаются другот друга по фракционному составу. Регенерированный порошок при этомвозвращается обратно в установку печати. Как отметил специалист, этопозволит уменьшить расход порошков, что сделает себестоимость изделияниже. "В настоящее время проводится отработка режимов регенерации", -добавил он.Центральный научно-исследовательский институттехнологии машиностроения основан почти 90 лет назад – в 1929 году. Онявляется разработчиком технологий и изделий энергетического и тяжелогомашиностроения, включая элементы оборудования атомных энергоблоков,гидравлических и газовых турбин, мощных прессов, металлургическихагрегатов и другой высокотехнологичной продукции.Напомним,ранее в "Росатоме" объявили о создании научно-технологического центра"Биофотоника", который займется решением задач применения лазерныхтехнологий в медицине, включая диагностику онкологических заболеваний ипроведение хирургических операций. Предполагается реализовать полныйжизненный цикл, включающий в себя разработки нового метода, исследованияопытных образцов, организацию серийного производства и вывод продукциина рынок.