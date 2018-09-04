Преднамеренное высверливание обшивки корабля Союз. Именно такую версию сейчас проверяет комиссия Роскосмоса в связи с утечкой воздуха на пристыкованном к МКС Союзе МС-09.

Преднамеренное высверливание обшивки корабля "Союз". Именно такую версию сейчас проверяет комиссия "Роскосмоса" в связи с утечкой воздуха на пристыкованном к МКС "Союзе МС-09".Спустя два месяца космического полета на корабле "Союз" образовалась микротрещина, через которую началась утечка воздуха. Экипаж Международной космической станции определил место утечки. Это бытовой отсек российского космического корабля. Особо подчеркивается, что трещины образовались не в спускаемом корабле "Союза", поэтому возращению экипажа на Землю ничто не угрожает.В корпусе бытового отсека, как сообщает телеканал "Россия 24", были обнаружены два отверстия диаметров два миллиметра. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что воздействие дрелью на корпус бытового отсека было не слишком умелым – сверло скользило по корпусу корабля.На Земле эти два отверстия были заклеены клеем. При проведении всех экспертиз они не были обнаружены. Герметичность бытового отсека нареканий не вызывала. Однако клей в космическом пространстве рассохся."Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — подчеркнул глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.После обнаружения утечки 30 августа 2018 года космонавты наложили на отверстия три заплатки и закрыли их специальным герметиком."Версию о метеорите мы уже отмели, — отметил Дмитрий Рогозин. — Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле пока еще рано".По словам Рогозина, дело чести для РКК "Энергия" найти того, кто сделал два отверстия дрелью на корпусе бытового отсека, а также определить был ли это производственный брак или преднамеренные действия. Также предстоит определить где точно были сделаны эти отверстия – на Земле или уже в космическом пространстве."Сейчас нужно понять, откуда все появилось, в чем причина. Фамилию и имя хотелось бы узнать. Узнаем, это точно", — уверен глава "Роскосмоса".Результаты расследования должны быть обнародованы к середине сентября.