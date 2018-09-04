«Ростелеком» и Министерство энергетики РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на инновационное развитие экономики, повышение эффективности электроэнергетики за счет автоматизации и цифровой трансформации и внедрение технологий промышленного интернета. Подписи под соглашением поставили Вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов и Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

Ростелеком и Министерство энергетики РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на инновационное развитие экономики, повышение эффективности электроэнергетики за счет автоматизации и цифровой трансформации и внедрение технологий промышленного интернета. Подписи под соглашением поставили Вице-президент по отраслевым решениям ПАО Ростелеком Роман Шульгинов и Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.Цель соглашения – долговременное сотрудничество сторон для развития цифровой энергетики Российской Федерации и решения инновационных задач, совместной разработки и внедрения технологий промышленного интернета.Соглашение определяет общие условия и направления долговременного сотрудничества сторон. В частности, документ направлен на содействие внедрению инновационных технологий, в том числе промышленного интернета, аналитики больших массивов данных, а также на проработку возможности использования технологий промышленного интернета, организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций в рамках совместной деятельности, подготовку и публикацию научных, информационных и иных изданий.Для постоянного взаимодействия по вопросам реализации соглашения, стороны назначили ответственных представителей. Ростелеком и Министерство энергетики РФ планируют обмениваться информацией, необходимой для разработки согласованных мер по реализации соглашения, и по мере необходимости создавать совместные рабочие группы.Подписание соглашения – важный этап цифровизации энергетического комплекса России. Использование цифровых платформ и систем сбора первичных данных на объектах электроэнергетики позволит внедрить новые принципы управления, вывести электроэнергетику на новый уровень интеллектуализации и сделать одной из наиболее передовых отраслей. Цифровизация позволит получить значительную экономию ресурсов, сделать отрасль более эффективной, а объекты электроэнергетики более экологичными, – комментирует подписание соглашения Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.Ростелеком разрабатывает решения в области промышленного интернета с использованием лучших практик. Набор цифровых сервисов, которые сейчас компания предлагает энергетической отрасли, позволяет предприятиям как создавать собственные IoT-системы, так и пользоваться комплексом готовых решений – все зависит от потребностей и задач клиентов, – говорит Вице-президент по отраслевым решениям ПАО Ростелеком Роман Шульгинов.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.