Центральный банк ужесточает борьбу с кибер-мошенниками. С сентября банки обязаны блокировать нетипичные для их клиента и просто подозрительные операции. Критерии подозрительных операций устанавливает ЦБ, а банки могут их конкретизировать с учетом профиля своих клиентов.

Центральный банк ужесточает борьбу с кибер-мошенниками. С сентября банки обязаны блокировать нетипичные для их клиента и просто подозрительные операции. Критерии подозрительных операций устанавливает ЦБ, а банки могут их конкретизировать с учетом профиля своих клиентов. Вызвать подозрение может, например ситуация, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени. Например, в Москве и уже через три часа в Сингапуре. Это возможно только, если злоумышленник сделал копию вашей карты и пытается через нее обналичить деньги."Банки считают скорость, с которой пользователь двигается по планете. Если это будет больше 1000 километров в час, то банк автоматически считает, что это невозможно и операцию пытается заблокировать", — пояснил Сергей Голованов, ведущий эксперт "Лаборатории Касперского".По каждому клиенту банк может посчитать среднюю сумму операции. Нетипичный ее объем — еще один критерий, по которому банки выявляют подозрительные переводы. Также у банка могут возникнуть вопросы, если пользователь совершает множество переводов с одной карты на другие, причем одновременно и на большие суммы. Подозрение может вызвать даже вход в онлайн-банк с нового гаджета. В этом случае банк интересуется у клиента, сделан ли платеж именно им, и либо немедленно блокирует операцию, либо возобновляет ее.А как самим клиентам избежать блокировки карты, если они совершают, например, покупку на крупную сумму? Банкиры советуют вести себя предсказуемо, действовать по шаблону и по возможности предупреждать свой банк об оплате картой крупной операции, а также о покупках за границей перед отъездом из России."Задача банка внимательно наблюдать за вашим платежным поведением не с целью, чтобы вам жизнь усложнить, а для того, чтобы если злоумышленник случайно завладеет вашими платежными реквизитами, не смог бы воспользоваться вашими деньгами", — говорит Артем Сычев, первый заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка России.Кибер-преступников многие крупные банки отслеживают давно. А 27 сентября вступит в силу закон о блокировке и возврате мошеннических платежей. Тогда постоянный мониторинг переводов будут вести все банки. Необходимость в этом назрела давно. С конца прошлого года наметился рост несанкционированных операций с использованием платежных карт. В четвертом квартале 2017-го было совершено 85 тысяч таких операций на общую сумму в 260 миллионов рублей. Такая тенденция объяснима: для осуществления платежей россияне все больше используют банковские карты и мобильные телефоны и поэтому мошенники охотно осваивают киберпространство."Чем дальше развиваются безналичные средства платежа, тем больше мошенников пытаются поживиться деньгами граждан. И, естественно, любой банк, который заботится о своих клиентах, заботится о средствах вкладчиков, стремится к тому, чтобы создать достаточную и надежную защиту", — считает Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента-председателя правления ПАО "ВТБ Москва".