От Косинской развязки до шоссе Энтузиастов прямиком без светофоров: в Москве запущено движение на новом участке Северо-Восточной хорды. В его составе самая длинная в столице эстакада.

От Косинской развязки до шоссе Энтузиастов прямиком без светофоров: в Москве запущено движение на новом участке Северо-Восточной хорды. В его составе самая длинная в столице эстакада.От шоссе Энтузиастов до МКАДа автомобилисты теперь буквально летят без светофоров и пробок. Сегодня запустили один из самых сложных участков Северо-Восточной хорды — 12 километров скоростной шестиполосной магистрали.Это пока самая большая эстакада в Москве. Ее длина более 2,5 километра. Работы велись с ювелирной точностью. Сложную инженерную конструкцию пришлось возводить прямо над действующей железной дорогой. Строители вбивали сваи и устанавливали бетонные блоки во время небольших технических перерывов в движении поездов."Окна, которые нам предоставляли в ночное время, составляли 1,5-2 часа. В этом промежуток времени производился монтаж", — рассказывает Артур Унанян, руководитель проекта.Строительство участка от шоссе Энтузиастов до МКАДа начали в феврале 2016 года. За два года возвели 6 эстакад и 3 пешеходных моста."60 процентов трассы проходит над инженерными коммуникациями "Мосводоканала". Это глубокий коллектор. Необходимо было выполнить огромное количество работ по усилению", — поясняет Петр Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.Этот участок Северо-Восточной хорды существенно разгрузит кольцевые магистрали, снизится нагрузка и на вылетных шоссе. На открытие движения приехал мэр Москвы Сергей Собянин."Дальше будем соединять на севере и создавать новую магистраль. Улучшится ситуация на Щелковском шоссе, на шоссе Энтузиастов", — сообщил мэр столицы.Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 Москва — Санкт-Петербург до Косинской эстакады. 35-километровая дорога свяжет несколько десятков районов столицы. Завершить строительство планируют в 2021 году.