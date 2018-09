Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, служащего для оценки производительности мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов по состоянию на август. Лидерство — третий месяц кряду — удержал игровой смартфон Xiaomi Black Shark, набравший 292 887 баллов.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, служащего для оценки производительности мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов по состоянию на август. Лидерство — третий месяц кряду — удержал игровой смартфон Xiaomi Black Shark, набравший 292 887 баллов.Геймерская "черная акула" Xiaomi была представлена в апреле. Конфигурация аппарата включает жидкостную систему охлаждения, емкую батарею на 4000 мАч, 8 гигабайт оперативной памяти (есть вариант на 6 ГБ), процессор Snapdragon 845 производства Qualcomm c ядрами Kryo 385 и графикой Adreno 630.На 2-м месте разместился Meizu 16th, вышедший в августе. Заработав 291 025 очков, новейший флагман Meizu сместил Oppo Find X на 6-ю строчку (285 344). Подобно Black Shark, 16th оснащается передовой системой-на-кристалле Snapdragon 845 и 6–8 ГБ "оперативки", а его электронная составляющая охлаждается жидкостью.До чемпиона новинке Meizu не хватило всего около 2 тысяч баллов. Увеличенная модель, Meizu 16th Plus, заработала больше своего "младшего брата", однако экспертам AnTuTu не хватило образцов для оценки этой модели.Smartisan Nut R1, занимавший в июле 6-ю позицию, с 289 490 баллами поднялся на 3-е место. Первый в мире смартфон с терабайтом памяти также оснащается чипом Snapdragon 845, а максимальный объем его оперативной памяти достигает 8 ГБ. Самая дорогая комплектация Nut R1 с терабайтным накопителем продается за $1390. Купить его можно только в Китае.4-ю строчку получила модель Vivo NEX с выдвижной камерой (286 286 очков), едва не уступив Xiaomi Mi 8 Explorer Edition (286 268). На 7-м месте — OnePlus 6 (284 470). В октябре, скорее всего, его вытеснят более свежий Meizu 16th Plus и Nubia Z18, которого должны показать уже очень скоро.Samsung Galaxy Note9 (версия с Snapdragon 845) обосновалась на 8-й строчке. Замкнули десятку Mi 8 и Mi MIX 2S, заработав 272 527 и 265 256 баллов соответственно.∎Названы самые быстрые Android-смартфоны июля читайте такжеКак можно заметить, все лидеры рейтинга AnTuTu используют флагманскую систему Qualcomm. Скорее всего, ситуация изменится в ноябре, когда Huawei выпустит Mate 20 и Mate 20 Pro — первые на рынке смартфоны c чипом Kirin 980, произведенным по 7-нм техпроцессу.