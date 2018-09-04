В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В Нижнем Новгороде произошла мини-сенсация: местное Торпедо принимало питерский СКА, уступало именитым гостям со счетом 0:2 и 1:3, но сумело выиграть. Окончательный счет матча – 4:3 в пользу волжан.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В Нижнем Новгороде произошла мини-сенсация: местное "Торпедо" принимало питерский СКА, уступало именитым гостям со счетом 0:2 и 1:3, но сумело выиграть. Окончательный счет матча – 4:3 в пользу волжан.Армейцы, которые в предсезонке не проиграли ни одной встречи, и эту гостевую игру начали более чем уверенно: Гусев и Хафизуллин в первом периоде вывели СКА вперед. В начале второй 20-минутке Саболич один гол отыграл, но Тихонов снова увеличил преимущество гостей.Но в дальнейшем голы забивали только торпедовцы. Сначала Галузин до второго перерыва сократил отставание, а в горячей концовке два гола забили Шенфельд и Паршин. Питерцы не смогли ответить результативными атаками и потерпели поражение.Еще один матч проходил в Сочи, где местный клуб принимал "Адмирал" из Владивостока и уступил в серии послематчевых буллитов – 4:5.