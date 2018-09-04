Российская теннисистка проиграла испанке
Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом Мария
Шарапова вылетела с
Открытого чемпионата США
.
Российская теннисистка проиграла испанке
Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом Мария
Шарапова вылетела с
Открытого чемпионата США
.
Матч длился 1 час 33
минуты. Суарес-Наварро победила в двух сетах (6:4, 6:3). Шарапова допустила
восемь двойных ошибок и сумела добиться лишь трех брейк-пойнтов из восьми.
Свою неудачу
на чемпионате по теннису россиянка объяснила весьма нелепо: слишком хорошо
играла соперница. "Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась.
Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против таких
соперниц, как Карла", – цитирует Шарапову сайт Женской
теннисной ассоциации (WTA).
После
поражения Марии Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослых
одиночных разрядах US Open-2018 не осталось. Открытый чемпионат США по теннису
в этом году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира
составляет рекордные 53 миллиона долларов.
Традиционно
US Open закрывает программу турниров Большого шлема. Ранее прошли Australian
Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции)
и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).
Напомним,
ранее в Сеть утекли пикантные фотографии Марии Шараповой на отдыхе с
возлюбленным – бизнесменом Алексом Гилксом. На снимках экс-первая
ракетка мира в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с
телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет откровенные
знаки внимания.