Российская теннисистка проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом Мария Шарапова вылетела с Открытого чемпионата США .

Российская теннисистка проиграла испанкеКарле Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open. Таким образом МарияШарапова вылетела сОткрытого чемпионата СШАМатч длился 1 час 33минуты. Суарес-Наварро победила в двух сетах (6:4, 6:3). Шарапова допустилавосемь двойных ошибок и сумела добиться лишь трех брейк-пойнтов из восьми.Свою неудачуна чемпионате по теннису россиянка объяснила весьма нелепо: слишком хорошоиграла соперница. "Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась.Это то, что, как я думаю, известно всем, когда речь идет о матчах против такихсоперниц, как Карла", – цитирует Шарапову сайт Женскойтеннисной ассоциации (WTA).Послепоражения Марии Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослыходиночных разрядах US Open-2018 не осталось. Открытый чемпионат США по теннисув этом году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнирасоставляет рекордные 53 миллиона долларов.ТрадиционноUS Open закрывает программу турниров Большого шлема. Ранее прошли AustralianOpen (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции)и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).Напомним,ранее в Сеть утекли пикантные фотографии Марии Шараповой на отдыхе свозлюбленным – бизнесменом Алексом Гилксом. На снимках экс-перваяракетка мира в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то стелефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет откровенныезнаки внимания.