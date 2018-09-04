В подмосковном Королеве восстановили памятник легендарной стыковке советского и американского космических кораблей Союз и Аполлон. Больше 20 лет назад монумент увезли на реставрацию, которая так и не состоялась. Жители наукограда настойчиво добивались возвращения Шарика на место.

В подмосковном Королеве восстановили памятник легендарной стыковке советского и американского космических кораблей "Союз" и "Аполлон". Больше 20 лет назад монумент увезли на реставрацию, которая так и не состоялась. Жители наукограда настойчиво добивались возвращения "Шарика" на место.Историческое событие для всего Королева: памятник знаменитой стыковке "Союза" и "Аполлона", который здесь ласково называли "Шарик", возвращается на улицу Валентины Терешковой после 22-летнего отсутствия. Рабочие бережно протирают модель из нержавеющей стали и аккуратно надевают на шпиль — эта часть памятника была потеряна, пришлось делать новую."Для нас это было делом чести, потому что для нас это кусочек детства, мы помним этот обелиск достаточно давно. Нам вернули детство", — говорит Борис Артамонов, начальник инструментального производства ЗАО РКК "Энергия".Монумент установили в 1976 году в память о знаменитой стыковке двух космических кораблей — нашего "Союза" и американского "Аполлона". Руки, сжимающие глобус — напоминание о космическом рукопожатии между двумя державами. Народные названия "Шарик", "Варежки" и "Погреть руки о космос" прижились сразу же."Стыковка "Союза" и "Аполлона" в умах и сердцах нашего народа означала дружбу, международную дружбу! Сегодня, если учитывать те события, которые происходят, я считаю, что восстановление таких памятников очень важно", — объясняет летчик-космонавт Елена Серова.Больше 20 лет назад "Шарик" увезли на реставрацию и забыли. Где-то среди металлолома на задворках РКК "Энергия" — ржавый и дырявый — он стал похож на космический мусор. Местные жители и ветераны предприятия написали десятки писем с просьбой вернуть памятник на законное место. Реставрация, наконец, началась. Материки на глобусе прохудились напрочь, их вырезали по 3D-модели из специального алюминиевого сплава.В спецоперации по водружению "Шарика" на прежнее место участвовало два крана и две машины с подъемным механизмом. На несколько часов пришлось даже перекрыть движение. Горожане, наблюдавшие за процессом, даже поинтересовались у рабочих, хорошо ли они приварили шар к постаменту, чтобы больше он не пропадал.