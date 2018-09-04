Число жертв тайфуна Джеби в Японии достигло шести, пострадавших - 150. Почти миллиону человек пришлось экстренно покинуть свои дома. Еще три тысячи оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке.

Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии достигло шести, пострадавших — 150. Почти миллиону человек пришлось экстренно покинуть свои дома. Еще три тысячи оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке. Единственный мост, который соединял воздушную гавань с сушей, повредило танкером, который сорвался с якоря из-за сильнейшего ветра.Гигантские волны высотой более 12 метров обрушились на побережье префектуры Токусима около 10 утра. Так тайфун "Джеби" 4 сентября атаковал японский остров Сикоку. По классификации метеоуправления, этот тропический циклон относится к разряду "очень мощных". Скорость ветра превышала 180 километров в час.У берегов Осаки от причала оторвало танкер и бросило его на опоры моста, который соединяет аэропорт этого второго по величине японского города с основным островом. Все рейсы в этой части Японии отменены. Аэропорт затоплен, воду вычерпывают ведрами. Больше всего досталось жителям района Внутреннего Японского моря. За последние две недели здесь похозяйничали два тайфуна, а в июле эти места подверглись катастрофическому наводнению. Более 200 человек погибли, и ликвидировать последствия стихийного бедствия, судя по всему, здесь будут еще долго."Если будут новые разрушения, я не знаю, смогут ли местные жители восстановить свои дома", — подчеркивает местный житель.Всего в зоне тайфуна приказ об эвакуации получили около одного миллиона человек. В полицию уже поступают сообщения о погибших и пропавших без вести. Под натиском стихии падали деревья и переворачивались грузовики. В Осаке закрыт крупнейший после токийского "Диснейленда" парк аттракционов Universal Studios. Остановлены скоростные поезда и обычные электрички. На станции города Киото частично обрушился стеклянный потолок — несколько человек получили ранения.Временно заблокировано производство на 14 автомобильных заводах. "Джеби", в переводе с корейского "Ласточка", пролетел над западной частью острова Хонсю и вышел в море, взяв курс на северный остров Хоккайдо. После этого у него на пути — Сахалин и Камчатка.Токио "Джеби" не зацепил — он прошел в несколько сотнях километров от японской столицы, но порывы ветра достигали города. Предыдущий раз тайфун такой силы обрушивался на основную часть Японии 25 лет назад. И метеорологи говорят, что успокаиваться пока рано. Сезон тайфунов в Японии обычно длится до начала октября, а в этом году их значительно больше, чем обычно.