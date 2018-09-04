Певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.

Певец икомпозитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и ЛаймойВайкуле в Instagram. Подписчики обратиливнимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет."Сочинение на тему "Какмы прощались с летом". Прощались легко и надолго,до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" – подписал кадры музыкант.На фото звезды с сияющими радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи,где в настоящее время проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".Фолловеры отметили, что в кадреПцгачева и Вайкуле выглядят очень молодо. "Вечномолодые", "Какие красивые Лайма и Алла! Обманывают течение времени", "Аллакрасотка", "Вайкуле огонь!!! Алла шикарна", "Лайма вхолодильнике спит? Как 25 летняя девушка, красивые черты лица", "Аллапотрясающе выглядит", – написали вкомментариях поклонники.Однако нашлись и те, ктораскритиковал звезд эстрады. Они заявили, что Пугачева и Вайкуле прибегали к помощи пластических хирургов.Отметим, что за последний год Алла Борисовна действительно сильноизменилась благодаря строгой диете и правильному питанию. В результате Примадонна похудела на 20 килограммов. Также Пугачева сменила привычный стиль в одежде и сталавыбирать более молодежные наряды."Новаяволна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. С 2002 по 2014 год фестиваль проводился в латвийском курорте Юрмале.