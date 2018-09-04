Певец и
композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой
Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили
внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.
Певец и
композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой
Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили
внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.
"Сочинение на тему "Как
мы прощались с летом". Прощались легко и надолго,
до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" – подписал кадры музыкант.
На фото звезды с сияющими радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи,
где в настоящее время проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".
Фолловеры отметили, что в кадре
Пцгачева и Вайкуле выглядят очень молодо. "Вечно
молодые", "Какие красивые Лайма и Алла! Обманывают течение времени", "Алла
красотка", "Вайкуле огонь!!! Алла шикарна", "Лайма в
холодильнике спит? Как 25 летняя девушка, красивые черты лица", "Алла
потрясающе выглядит", – написали в
комментариях поклонники.
Однако нашлись и те, кто
раскритиковал звезд эстрады. Они заявили, что Пугачева и Вайкуле прибегали к помощи пластических хирургов.
Отметим, что за последний год Алла Борисовна действительно сильно
изменилась благодаря строгой диете и правильному питанию. В результате Примадонна похудела на 20 килограммов. Также Пугачева сменила привычный стиль в одежде и стала
выбирать более молодежные наряды.
"Новая
волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. С 2002 по 2014 год фестиваль проводился в латвийском курорте Юрмале.