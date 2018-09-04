Сотрудники Следственного комитета осмотрели место крушения вертолета Ми-8, разбившегося в Иркутской области в минувшее воскресенье, 2 сентября. В результате крушения винтокрылой машины погибли все люди, находившиеся на борту – два пилота и бортмеханик.

Следователи и криминалисты СКР осмотрели место крушения вертолета Ми-8, разбившегося 2 сентября в Иркутской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, что воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании "Ангара", следовало по маршруту Усть-Кут — Кунерма. Связь с бортом, выполнявшим работы по аэрофотосъемке, была потеряна.В ходе поисковой операции Ми-8 был обнаружен – машина врезалась в землю на территории Казачинско-Ленского района в 290 километрах от пункта вылета.Два пилота и бортмеханик, находившиеся на борту, погибли. Их семьи получат по 4 миллиона рублей – средства поступят от авиакомпании, от руководства компании-перевозчика и от Фонда социального страхования.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", ведется следствие.