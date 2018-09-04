04.09.2018

2018-09-04 19:10:42

Скончался актер Курского драматического театра

Умер артист Курского драматического театра имени Пушкина Николай Шадрин. Актер ушел из жизни в возрасте 72 лет во время гастролей, пишет сайт "".



Стоит отметить, что на счету Шадрина несколько сотен ролей, передает "". Помимо актерской деятельности, его знали и как писателя. Он опубликовал 13 книг, среди которых романы "Миг удачи", "Минута молчания" и "Сестра милосердия".