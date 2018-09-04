Смертельное столкновение с трактором на 12 километре автодороги «Судогда — Красное Эхо». По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗа-2104 пошёл на разрешённый обгон.

Смертельное столкновение с трактором на 12 километре автодороги Судогда — Красное Эхо. По предварительным данным ГИБДД, водитель "ВАЗа-2104" пошёл на разрешённый обгон. Но не убедился в безопасности и оказался на одной полосе с трактором Беларус, который сворачивал в поле. В результате столкновения погиб 30-летний пассажир "Жигулей". От удара машина загорелась, и приехавшим на ДТП спасателям пришлось ее тушить. 50-летний водитель "легковушки" с травмами доставлен в Судогодскую ЦРБ. Водитель трактора, 1993 года рождения, обошёлся ушибами и ссадинами. По факту ДТП проводится проверка.