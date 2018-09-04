Для 15 миллионов российских школьников 3 сентября начался новый учебный год. Впервые за парты сели 2 миллиона первоклассников. В некоторых школах их так много, что классы пришлось обозначать - 1 Х и 1 Ц.
Для 15 миллионов российских школьников 3 сентября начался новый учебный год. Впервые за парты сели 2 миллиона первоклассников. В некоторых школах их так много, что классы пришлось обозначать – 1 "Х" и 1 "Ц". Этот день отмечен и массой новых впечатлений, и ярким многообразием традиций, которые соблюдают по-своему в разных регионах России. Обязательным ритуалом, конечно же, остаются торжественные линейки.
Самая большая в России школа на юго-востоке Москвы открыла двери для своих учеников. Сегодня их — 1800 человек. Больше всех на линейке волновались первоклашки. И конечно гордились, что им предстоит учиться именно здесь.
Площадь школы — 28 тысяч 500 квадратных метров, занимает она почти три гектара земли. Для сравнения — это площадь 10 пятиэтажных домов.
Родители, кажется, волновались еще сильнее, чем сама детвора. Мамы очень ждали, когда их чада пойдут первый раз в школу.
Сегодня у них впервые все. Белые банты, галстуки, цветы и, конечно, первая учительница.
"У меня учительница Инна Анатольевна. Я хочу, чтобы она была добрая, хорошая, очень милая. И чтобы всегда никому не ставила двойки", — мечтают первоклашки.
"Должна быть в меру и добрая, и злая", — это мнение уже пришедшего в первый класс реалиста.
"Добрая, она, разумеется, будет, я так надеюсь. Будет нас хорошо учить", — надеется еще один ученик.
А вот в одну из самых маленьких школ в осетинском селе Махческ в этом году пошли шесть учеников. И всего один первоклассник.
"Идет индивидуальная работа. Мы знаем каждого ученика, каждого человека", — говорят об этом учителя.
Без этой школы, говорят местные жители, невозможны традиции образования и воспитания на этой древней земле.
"В эту школу ходила и моя мама, и моя бабушка. Очень приятно отдать ребенка в эту школу", — подчеркивают они.
Первый звонок прозвенел в Академии русского балета имени Вагановой, в мае 2018 года отметившей 280 лет со дня своего основания.
"Надо стараться хорошо учиться. Это говорят мне, кажется, все учителя по всему миру", — напутствует новую балетную смену народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.
К первоклассникам одного из волгоградских лицеев пришла самая известная его выпускница, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
В Сургуте в знаменитой православной гимназии день знаний начался с молебна.
"Я привела в первый класс свою дочь. Почему привела? Потому что это очаг света, духовности", — говорит мама одной из учениц гимназии.
В Салехарде четыре тысячи школьников — представителей коренных малочисленных народов Севера — со стойбищ в тундре, из недоступных районов в школы собирали с помощью катеров, автомобилей и вертолетов.
"Скучно будет без детей. Будем ждать их звонки, как они в Аксарку доедут", — отмечает Валентина Климова.
- Здравствуй, праздник знаний, начало школьного пути!
А в Краснодаре День знаний ознаменовался открытием двух построенных недавно школ. В одной из них набрали сразу 22 первых класса. И куда же без казачьих традицией?
- Казачество — это общность, порядок, дружба, красивая форма.
В в Миллерово в школу впервые пошли дети беженцев с Украины. В Чеченской республике ко Дню знаний открылись 11 новых школ. А за три года их построили полсотни.
"Раньше на этом месте была школа 1900 года постройки А сегодня новая", — хвалится директор грозненской школы №24 Яха Ахмедханова.
Урок знаний прошел и в посольских школах России по всему миру, в том числе Вашингтоне, где учатся 140 детей дипломатических работников. Сегодня в день знаний к ним пришел чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.
"У нас есть все, чтобы наша школа в США в нашем посольстве была самая лучшая в РФ, несмотря на то, что сегодня происходит за стенами нашего посольства", — поставил задачу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В школы России в понедельник, 3 сентября, пошли пятнадцати с половиной миллионов учеников. Серди них два миллиона первоклашек, для которых сегодня — торжественная линейка, занятия и дружба на всю жизнь. Жизнь, в которой они сегодня сделали уже первые взрослые шаги.