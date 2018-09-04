Для 15 миллионов российских школьников 3 сентября начался новый учебный год. Впервые за парты сели 2 миллиона первоклассников. В некоторых школах их так много, что классы пришлось обозначать - 1 Х и 1 Ц.

Для 15 миллионов российских школьников 3 сентября начался новый учебный год. Впервые за парты сели 2 миллиона первоклассников. В некоторых школах их так много, что классы пришлось обозначать – 1 "Х" и 1 "Ц". Этот день отмечен и массой новых впечатлений, и ярким многообразием традиций, которые соблюдают по-своему в разных регионах России. Обязательным ритуалом, конечно же, остаются торжественные линейки.Самая большая в России школа на юго-востоке Москвы открыла двери для своих учеников. Сегодня их — 1800 человек. Больше всех на линейке волновались первоклашки. И конечно гордились, что им предстоит учиться именно здесь.Площадь школы — 28 тысяч 500 квадратных метров, занимает она почти три гектара земли. Для сравнения — это площадь 10 пятиэтажных домов.Родители, кажется, волновались еще сильнее, чем сама детвора. Мамы очень ждали, когда их чада пойдут первый раз в школу.Сегодня у них впервые все. Белые банты, галстуки, цветы и, конечно, первая учительница."У меня учительница Инна Анатольевна. Я хочу, чтобы она была добрая, хорошая, очень милая. И чтобы всегда никому не ставила двойки", — мечтают первоклашки."Должна быть в меру и добрая, и злая", — это мнение уже пришедшего в первый класс реалиста."Добрая, она, разумеется, будет, я так надеюсь. Будет нас хорошо учить", — надеется еще один ученик.А вот в одну из самых маленьких школ в осетинском селе Махческ в этом году пошли шесть учеников. И всего один первоклассник."Идет индивидуальная работа. Мы знаем каждого ученика, каждого человека", — говорят об этом учителя.Без этой школы, говорят местные жители, невозможны традиции образования и воспитания на этой древней земле."В эту школу ходила и моя мама, и моя бабушка. Очень приятно отдать ребенка в эту школу", — подчеркивают они.Первый звонок прозвенел в Академии русского балета имени Вагановой, в мае 2018 года отметившей 280 лет со дня своего основания."Надо стараться хорошо учиться. Это говорят мне, кажется, все учителя по всему миру", — напутствует новую балетную смену народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.К первоклассникам одного из волгоградских лицеев пришла самая известная его выпускница, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.В Сургуте в знаменитой православной гимназии день знаний начался с молебна."Я привела в первый класс свою дочь. Почему привела? Потому что это очаг света, духовности", — говорит мама одной из учениц гимназии.В Салехарде четыре тысячи школьников — представителей коренных малочисленных народов Севера — со стойбищ в тундре, из недоступных районов в школы собирали с помощью катеров, автомобилей и вертолетов."Скучно будет без детей. Будем ждать их звонки, как они в Аксарку доедут", — отмечает Валентина Климова.- Здравствуй, праздник знаний, начало школьного пути!А в Краснодаре День знаний ознаменовался открытием двух построенных недавно школ. В одной из них набрали сразу 22 первых класса. И куда же без казачьих традицией?- Казачество — это общность, порядок, дружба, красивая форма.В в Миллерово в школу впервые пошли дети беженцев с Украины. В Чеченской республике ко Дню знаний открылись 11 новых школ. А за три года их построили полсотни."Раньше на этом месте была школа 1900 года постройки А сегодня новая", — хвалится директор грозненской школы №24 Яха Ахмедханова.Урок знаний прошел и в посольских школах России по всему миру, в том числе Вашингтоне, где учатся 140 детей дипломатических работников. Сегодня в день знаний к ним пришел чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов."У нас есть все, чтобы наша школа в США в нашем посольстве была самая лучшая в РФ, несмотря на то, что сегодня происходит за стенами нашего посольства", — поставил задачу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.В школы России в понедельник, 3 сентября, пошли пятнадцати с половиной миллионов учеников. Серди них два миллиона первоклашек, для которых сегодня — торжественная линейка, занятия и дружба на всю жизнь. Жизнь, в которой они сегодня сделали уже первые взрослые шаги.