Московские автомобилисты получили подарок ко Дню города. Мэр Сергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Московские автомобилисты получили подарок ко Дню города. МэрСергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды отшоссе Энтузиастов до МКАД.Градоначальник не смог отказать себе в удовольствии и сампроехал от Косинской развязки до шоссе Энтузиастов. Магистраль получиласьпервоклассной, поделился со строителями и журналистами своими впечатлениями мэр."На самом деле, это один из сложнейших участковСеверо-Восточной хорды, сама по себе очень трудная в инженерном плане, здесь самаядлинная эстакада в городе – два с половиной километра прямого хода", – сказал Собянин.Теперь в Москве появилась бессветофорная дорога протяженностью20 километров. По новой трассе можно проехать от Косинской эстакады на МКАД доОткрытого шоссе.На Северо-Восточной хорде расположились шесть эстакад общейдлиной почти четыре километра, здесь есть и самая протяженная в Москве эстакада– от железнодорожной платформы "Плющево" до съезда с Перовской улицы.Жилые дома вдоль эстакады закрывают шумозащитные экраны высотой три метра.Сложное инженерное сооружение состоит из четырех объектов. Эстакадаобеспечивает бессветофорное движениечерез пути Горьковского направления железной дороги, съезды на улицы Кусковскаяи Перовская, заезд и съезд на проспект Буденного и другие прилегающие улицы."Решение строить этот участок Северо-Восточной хорды в такомсложном эстакадном исполнении было принято для того, чтобы не нарушать и неперестраивать сложившуюся в районе дорожную сеть", – сообщил главаСтройкомплекса Марат Хуснуллин.Для пешеходов возведены новые переходы, он позволят удобнеедобираться до станции метро "Выхино" и одноименной железнодорожной платформы.Запуск нового участка хорды позволит распределитьтранспортные потоки и снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастови Щелковское шоссе, а также на восточные секторы кольцевой дороги и Третьеготранспортного кольца.Значительно улучшится транспортная ситуация в юго-восточноми восточном секторах города, упростится въезд в центральную часть столицы дляжителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, расположенных за МКАД, и жителейподмосковных Люберец.В целом Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 "Москва– Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки-Люберцы".Ее длина составит около 35 километров. Дорога пройдет по 28 районам Москвы и крупнымпромзонам, которые с ее приходом получат возможность для развития. Магистральначали строить в феврале 2016 года, полностью она будет готова к 2021 году.